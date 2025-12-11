Perché questo è un problema | Garlasco la situazione si complica per Andrea sempio
Le recenti indagini sul caso di Chiara Poggi riaccendono il dibattito sulla traccia genetica trovata sulle sue unghie nel 2014. La complessità della situazione si approfondisce, sollevando nuovi dubbi e questioni legali, mentre il caso di Andrea Sempio si inserisce nel quadro di un'indagine che continua a suscitare attenzione e incertezza.
Le nuove indagini sulla tragica morte di Chiara Poggi stanno riportando in primo piano uno degli aspetti più discussi del caso: la traccia genetica ritrovata sulle unghie della giovane durante la perizia del 2014. Con la riapertura del fascicolo nel 2024 e i dettagli emersi nel marzo 2025, l'attenzione si è concentrata su Andrea Sempio, ora indagato per omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi. La questione centrale che accompagna l'inchiesta è se i nuovi elementi raccolti possano davvero sostenere una richiesta di rinvio a giudizio. Il ritorno in Tribunale, avvenuto pochi mesi fa, ha segnato un momento decisivo: è stato disposto un incidente probatorio, affidato a una perita super partes, con l'incarico di riesaminare i dati genetici di undici anni fa.
