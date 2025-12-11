Perché non senti mai il tuo gatto fare aria? I veterinari svelano il mistero

Molti proprietari di gatti si chiedono perché non sentono mai il loro felino fare aria, lasciando il dubbio se ciò avvenga realmente o meno. I veterinari spiegano che, sebbene possa sembrare che i gatti non lo facciano mai, in realtà potrebbe essere difficile udire questi suoni, che spesso sono silenziosi o molto sottili.

La veterinaria Mickila Collins ha affrontato la questione con un paragone filosofico: "Se un albero cade in una foresta e nessuno è nei paraggi per sentirlo, produce un suono? Non posso dire di aver mai sentito un gatto fare aria, ma questo non significa che non lo facciano. Penso certamente che i gatti potrebbero farlo". Secondo i veterinari che si sono trovati a rispondere a questa curiosa domanda, i gatti possiedono tutto l'apparato biologico necessario per produrre gas intestinali: un sistema gastrointestinale e un ano. Quando l'aria in eccesso si accumula a causa di grandi inalazioni o dell'attività dei batteri intestinali, viene rilasciata una nube odorosa dalle loro parti posteriori.

