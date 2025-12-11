Perché non era a Vigevano Garlasco la scoperta su Andrea Sempio | La mattina dell’omicidio di Chiara…

Il programma Mattino 5 ha approfondito i movimenti di Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007, fornendo nuove informazioni sul caso Garlasco. La puntata si concentra sulla scoperta di un elemento chiave: perché Sempio non era a Vigevano quel giorno, contribuendo a chiarire alcuni aspetti ancora dibattuti della vicenda.

Il celebre programma Mattino 5 è tornato a far luce su uno degli enigmi più dibattuti del caso Garlasco: i movimenti di Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007. A quasi due decenni di distanza, la vicenda continua a generare un’infinità di interrogativi e interpretazioni contrastanti. Nell’episodio di mercoledì 10 dicembre, la conduttrice Federica Panicucci ha introdotto un servizio molto atteso, affidando la parola all’inviato Emanuele Canta, che ha analizzato in modo dettagliato gli spostamenti del 37enne, evidenziando numerosi punti che definisce “oscuri”. Questo lavoro di analisi, come più volte sottolineato in studio, si basa non solo su documenti ufficiali ma anche su verifiche tecniche condotte con esperti di telecomunicazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Perché non era a Vigevano”. Garlasco, la scoperta su Andrea Sempio: “La mattina dell’omicidio di Chiara…”

Campagna Associativa 2026 Associazione Culturale Astrolabio – Vigevano Via Riberia, 14 Perché associarti? Per entrare in un luogo dove i libri vivono, la memoria si custodisce e il pensiero cresce. Associarti significa: Accedere liberamente alla nostra b - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco/ Palmegiani: “Andrea Sempio il 13 agosto era a Vigevano, e vi spiego perchè” - Si parla di Garlasco stamane negli studi di Storie Italiane e ospite vi era Armando Palmegiani, il nuovo consulente di Andrea Sempio: le sue parole A Storie Italiane vi era Armando Palmegiani, il ... Secondo ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, le sei prove contro Andrea Sempio prima della chiusura dell'incidente probatorio - Sono sei le prove che collocherebbero Andrea Sempio sulla scena del delitto di Garlasco: dal Dna all'impronta, ma anche le telefonate e lo scontrino ... Si legge su virgilio.it