Perché Leonardo Di Caprio indossa sempre cappellino con visiera e occhiali da sole

Leonardo Di Caprio è spesso paparazzato con cappellino con visiera e occhiali da sole, un look che sembra diventato il suo tratto distintivo. Questa scelta di stile e protezione non è casuale, ma ha motivazioni precise legate alla sua privacy e al modo in cui gestisce la sua immagine pubblica. Scopriamo insieme i motivi dietro questa consueta apparizione.

Avete notato che Leonardo Di Caprio indossa sempre cappellino con visiera e occhiali scuri quando viene paparazzato? Non è un caso: ecco perché si serve di questo "travestimento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’ex dirigente parigino Leonardo non ha dubbi: “Luis Enrique è perfetto, ma al Psg il top sarebbe Thiago Motta perché conosce il club, ha un’estetica, vuole fare bel gioco”. Siete d’accordo? - facebook.com Vai su Facebook

Perché Leonardo Di Caprio indossa sempre cappellino con visiera e occhiali da sole - Avete notato che Leonardo Di Caprio indossa sempre cappellino con visiera e occhiali scuri quando viene paparazzato? Da fanpage.it