Perché le statine causano dolori muscolari? La spiegazione arriva da un nuovo studio

Le statine, farmaci comunemente usati per ridurre il colesterolo, sono spesso associate a dolori muscolari. Un recente studio pubblicato su Nature Communications ha identificato il meccanismo biologico alla base di questi effetti collaterali, offrendo nuove prospettive sulla comprensione di questo problema e potenziali strategie per affrontarlo.

Un nuovo studio su Nature Communications rivela il meccanismo biologico che spiega perché alcune persone sviluppano dolori muscolari durante la terapia con statine. Ecco cosa hanno scoperto i ricercatori e cosa significa per i pazienti.

Centro Medico Polispecialistico Varzi. Primo epidosio della serie di video dedicati al cuore insieme al Cardiologo Dr. Barbier Paolo Oggi parleremo di statine: a cosa servono? Quando vengono prescritte e e quali sono gli effetti indesiderati più comuni

Statine anti-colesterolo che causano dolore muscolare, quando è il caso di provare una terapia alternativa? - Purtroppo questi farmaci mi causano un dolore intenso e persistente, specie al viso e nella zona del collo. corriere.it scrive