Perché le statine causano dolori muscolari? La spiegazione arriva da un nuovo studio

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le statine, farmaci comunemente usati per ridurre il colesterolo, sono spesso associate a dolori muscolari. Un recente studio pubblicato su Nature Communications ha identificato il meccanismo biologico alla base di questi effetti collaterali, offrendo nuove prospettive sulla comprensione di questo problema e potenziali strategie per affrontarlo.

