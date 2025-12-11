Perché la nave Humanity è stata multata e fermata dal governo italiano per 20 giorni

La nave Humanity 1 di SOS Humanity è stata fermata e multata dal governo italiano per 20 giorni a causa di un mancato coordinamento con le autorità libiche. L'episodio evidenzia le tensioni e le difficoltà nel gestire le operazioni di soccorso nel Mediterraneo, sollevando interrogativi sulle procedure e le responsabilità delle organizzazioni coinvolte.

La nave è stata fermata perché accusata di non essersi coordinata con le autorità libiche per effettuare i soccorsi, come da tempo il governo di Giorgia Meloni chiede alle ong di fare