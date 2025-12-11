Perché la carriera di Pjanic è finita così presto

Miralem Pjanic, una volta tra i centrocampisti più promettenti e apprezzati, ha visto la sua carriera interrompersi prematuramente. La sua parabola, ricca di successi e sfide, si è conclusa in modo sorprendente, lasciando molti a chiedersi cosa abbia portato al suo rapido declino. Analizziamo i motivi di questa parabola così breve e inaspettata.

L’ultima foto che ho visto di Miralem Pjanic non sembrava lui. La faccia aveva una luce diversa, una consistenza diversa, come se fosse stata avvolta da un nastro di pellicola unta. C’era, non so come dire, più carne. Effetto di un mix indecifrabile di botox e filler strano per un calciatore. Siamo abituati ai trapianti dei capelli, meno alla chirurgia plastica. Era strano soprattutto per Pjanic, che ha sempre avuto qualcosa di infantile nel suo stile di gioco - a Roma era soprannominato “Il piccolo principe”. È strano per la nostra contezza del tempo che passa: ha 35 anni, ma si sta già ritirando con la faccia stirata e da tempo ormai, ogni settimana, rilascia interviste sulle sue ex squadre. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com