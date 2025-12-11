Perché i malati di Alzheimer smettono di riconoscere i loro cari

La malattia di Alzheimer provoca un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive e della memoria, influenzando anche il modo in cui i pazienti riconoscono e interagiscono con i loro cari. Questo processo può portare alla perdita totale del riconoscimento, creando profonde difficoltà emotive per le famiglie e i caregiver. Di seguito si analizzeranno le ragioni di questa dolorosa fase.

La malattia di Alzheimer è una grave malattia neurodegenerativa che colpisce gradualmente il comportamento, le emozioni e la personalità delle persone colpite. Oltre alla perdita di memoria, al deterioramento cognitivo, l'aggressività e la difficoltà a riconoscere i propri familiari è senza dubbio uno degli aspetti più difficili da gestire per familiari e caregiver. Un fenomeno noto come disturbo della cognizione sociale. Le reti perineurali svolgono un ruolo cruciale. Un team dell'Università della Virginia (USA), il cui lavoro è stato recentemente pubblicato sulla rivista specializzata Alzheimer's & Dementia, suggerisce che l'incapacità di riconoscere familiari e amici potrebbe essere dovuta alla rottura delle reti protettive che circondano i neuroni nel cervello.

