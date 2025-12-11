Perché i gatti sono più attratti dai padroni maschi? Il motivo è semplice e metterebbe d’accordo molte donne

Perché i gatti sono più attratti dai padroni maschi? Una ricerca dell’Università di Ankara ha analizzato il comportamento felino, evidenziando che i gatti miagolano più frequentemente agli uomini rispetto alle donne. Lo studio, pubblicato su Ethology, offre spunti interessanti sulla relazione tra gatti e proprietari maschi, spiegando alcune dinamiche comportamentali di questi animali.

Perché i gatti miagolano più spesso ai proprietari uomini che alle donne? A questo semplice quesito ha provato a dare una risposta una ricerca di un team dell’Università di Ankara, in Turchia, pubblicata su Ethology. La ricerca si basa su filmati registrati da 31 proprietari di gatti. Ogni partecipante ha registrato le reazioni dei propri amici felini al ritorno a casa, con l’invito a comportarsi il più normalmente possibile. La risposta è sorprendente: i gatti stravedono per i proprietari maschi “probabilmente perché gli uomini tendono a essere più distaccati quando si tratta di dare attenzione ai propri animali domestici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it