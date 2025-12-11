Perché Amnesty international accusa Hamas di crimini contro l’umanità
Amnesty International ha accusato Hamas di aver commesso crimini contro l’umanità, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole del diritto internazionale da parte di tutti, inclusi gruppi armati. L’organizzazione evidenzia come nessuno sia esente dall’applicazione delle norme che tutelano i diritti umani, richiamando l’attenzione sulla responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei conflitti armati.
Il messaggio dell'organizzazione umanitaria è che le regole del diritto valgono per tutti, dai governi ai gruppi armati.
Amnesty accusa Hamas: crimini contro l'umanità. Il gruppo palestinese: tregua in cambio del congelamento delle armi - Il leader del gruppo terrorista apre a una forza internazionale nella Striscia di Gaza ... Si legge su italiaoggi.it
Amnesty, da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre in poi - Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro ... msn.com scrive
