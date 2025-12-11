Perché Amnesty international accusa Hamas di crimini contro l’umanità

Amnesty International ha accusato Hamas di aver commesso crimini contro l’umanità, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole del diritto internazionale da parte di tutti, inclusi gruppi armati. L’organizzazione evidenzia come nessuno sia esente dall’applicazione delle norme che tutelano i diritti umani, richiamando l’attenzione sulla responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei conflitti armati.

Il messaggio dell'organizzazione umanitaria è che le regole del diritto valgono per tutti, dai governi ai gruppi armati.

