Perché a Marano mancano le luminarie | il racconto di Confcommercio

A Marano, le luminarie natalizie sono scomparse, suscitando curiosità e preoccupazioni tra residenti e commercianti. Confcommercio, rappresentata da Biancamaria Pezzuto, illustra su Facebook le ragioni di questa assenza, sottolineando come la perdita del bando da 25.000 euro abbia influito sulla possibilità di allestire le tradizionali decorazioni festive.

Biancamaria Pezzuto Presidente di Confcommercio spiega su Facebook come la città abbia perso il bando da 25.000 euro della Camera di Commercio destinato alle luci natalizie. La presidente della Confcommercio di Marano, Biancamaria Pezzuto, rompe il silenzio e spiega in un lungo post su Facebook le ragioni dell'assenza delle luminarie natalizie in città. Una scelta non dovuta alla mancanza di fondi generali, ma – sostiene – a un'occasione sfumata per cause interne al Comune. Pezzuto ricostruisce la vicenda a partire da un bando della Camera di Commercio di Napoli, che metteva a disposizione un contributo di 25.

