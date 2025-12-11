Per una riparazione in corso chiuso il serbatoio Lazzaretto previsti disservizi idrici | ecco dove

A Reggio Calabria, si sono verificati disservizi idrici a causa di una riparazione in corso presso il serbatoio Lazzaretto. Una squadra di operai è intervenuta nei pressi della sede del Consiglio regionale per effettuare i lavori di riparazione, causando temporanei disagi alla rete idrica locale.

