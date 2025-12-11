Per risolvere il caos al San Raffaele di Milano i vertici scelgono il professore Alberto Zangrillo | cosa succede

Per affrontare la crisi che ha coinvolto il San Raffaele di Milano, i vertici dell'ospedale hanno deciso di affidarsi all'esperienza del professor Alberto Zangrillo, primario e medico del San Raffaele da oltre quattro decenni. La sua nomina segna un passo importante nella gestione della difficile situazione, con l'obiettivo di ristabilire ordine e fiducia.

Caos al San Raffaele, scende in campo il medico di Berlusconi - Alberto Zangrillo, primario dell'unità di Anestesia e rianimazione, è anche fratello del ministro per la pubblica amministrazione ... today.it scrive

Caos al San Raffaele di Milano, errori gravi e malati a rischio. Avs: "La Regione deve rispondere" - Uno tsunami ha travolto l'ospedale meneghino, tanto da rendere necessaria l'istituzione di un'unità di crisi ... Si legge su milanotoday.it