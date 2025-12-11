Secondo Max Alvini, gli allenatori italiani si distinguono per competenza e successo, confermando la superiorità della nostra scuola calcistica. In questo articolo, esploreremo le ragioni di questa convinzione, analizzando le caratteristiche che rendono gli allenatori italiani i migliori nel panorama internazionale e sottolineando il ruolo fondamentale della formazione italiana nel calcio mondiale.

Per Max Alvini i migliori allenatori sono italiani Gli italiani sono i migliori. La nostra scuola è la migliore al mondo. Ancelotti per la leadership, Conte per il metodo e Da ultimo a primo in 213 giorni, sempre in Serie B. L'incredibile evoluzione di Max Alvini rispecchia quella del suo Frosinone, passato dai playout evitati per un soffio la scorsa stagione al primato attuale. Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport. LA CHIAMATA INATTESA "Non mi aspettavo la chiamata di Castagnini, lo confesso. Poi ho trovato la fiducia di Stirpe e Doronzo e il Frosinone è questo: una piramide vincente che mi ha dato tutto per lavorare bene".