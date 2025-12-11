Per la prima volta la cucina italiana è patrimonio Unesco

La cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO, confermando il suo valore culturale e tradizionale. Il riconoscimento, celebrato con orgoglio dal governo, promette di favorire lo sviluppo economico del settore gastronomico e di rafforzare l'identità culturale del paese.

Certificato il valore culturale della tradizione gastronomica. Giorgia Meloni: sono fiera. Il riconoscimento sarà un volano economico.. Dopo un surplus di produzione in Nuova Zelanda e Usa, al dicastero dell'Agricoltura è stata raggiunta un'intesa che fissa una nuova quotazione a 54 centesimi al litro per il prezzo del latte..

La cucina italiana è patrimonio dell'Unesco, premiata per la prima volta una nazione intera - Uno scrigno di economia, cultura, tradizione, convivialità, territori e soprattutto identità di un popolo. Si legge su ilmessaggero.it

La cucina italiana è patrimonio Unesco, festa a Roma e Milano. Giorgia Meloni: «Siamo i primi al mondo a ottenere questo risultato» - Il ministro Lollobrigida: «Il riconoscimento servirà a far da scudo all’aggressione commerciale delle imitazioni dell’italian sounding» ... corriere.it scrive