Per il Time gli architetti dell’Intelligenza artificiale sono la persona dell’anno 2025 | Hanno inaugurato l’era delle macchine pensanti

Il Time ha scelto gli architetti dell’intelligenza artificiale come persona dell’anno 2025, riconoscendo il ruolo cruciale di coloro che hanno plasmato e sviluppato questa tecnologia. Quest’anno ha segnato l’emergere del pieno potenziale dell’IA, consolidando il suo impatto e rendendo evidente che il suo sviluppo continuerà a influenzare profondamente la società.

Gli architetti dell’intelligenza artificiale sono la persona dell’anno 2025 di Time. “Il 2025 è stato l’anno in cui il pieno potenziale dell’intelligenza artificiale è emerso in tutta la sua portata e in cui è diventato chiaro che non si tornerà indietro”, si legge sul profilo X della testata. “Per aver inaugurato l’era delle macchine pensanti, per aver stupito e preoccupato l’umanità, per aver trasformato il presente e trasceso il possibile, gli Architetti dell’IA sono la Persona dell’Anno 2025 “, viene spiegato nella motivazione. La copertina richiama la foto iconica Lunch atop a Skyscraper del 1932 in cui sono ritratti degli operai impegnati nella costruzione di un grattacielo che pranzano seduti su una trave di acciaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per il Time gli architetti dell’Intelligenza artificiale sono la persona dell’anno 2025: “Hanno inaugurato l’era delle macchine pensanti”

