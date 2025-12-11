Per entrare negli Stati Uniti i turisti anche italiani dovranno mostrare le attività social degli ultimi 5 anni
Una nuova proposta di legge negli Stati Uniti potrebbe modificare le procedure di ingresso per i turisti, italiani inclusi. La normativa prevede controlli più approfonditi sui social media degli ultimi cinque anni, richieste di maggiori informazioni e possibili aumenti nei tempi di attesa per l’ESTA. Queste misure mirano a rafforzare la sicurezza e la verifica dei visitatori stranieri.
Una proposta di legge vuole introdurre nuove regole per l’ingresso negli Stati Uniti: controlli sui social media, più dati richiesti e possibili tempi di attesa più lunghi per l’ESTA. Cosa cambia davvero?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Gli Stati Uniti potrebbero richiedere ai turisti di decine di Paesi la loro cronologia degli ultimi cinque anni sui social media come condizione per entrare negli Usa. Lo riporta il Washington Post. La misura allo studio dovrebbe applicarsi ai turisti che possono v - facebook.com Vai su Facebook
Usa, cambiano le regole per entrare: tutti i turisti dovranno mostrare i contenuti dei profili social degli ultimi 5 anni - Le nuove regole Esta si applicheranno anche a chi appartiene al programma di esenzione dei visti come i cittadini italiani. Come scrive milanofinanza.it
Usa, la misura choc. Maxi stretta sui turisti, si dovrà mostrare 5 anni di attività social per entrare - La stretta arriva mentre l’amministrazione di Donald Trump ha già rafforzato i controlli sulla "presenza online" per diverse categorie di visti ... Scrive affaritaliani.it