Per entrare negli Stati Uniti i turisti anche italiani dovranno mostrare le attività social degli ultimi 5 anni

Vanityfair.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova proposta di legge negli Stati Uniti potrebbe modificare le procedure di ingresso per i turisti, italiani inclusi. La normativa prevede controlli più approfonditi sui social media degli ultimi cinque anni, richieste di maggiori informazioni e possibili aumenti nei tempi di attesa per l’ESTA. Queste misure mirano a rafforzare la sicurezza e la verifica dei visitatori stranieri.

