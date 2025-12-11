Penso davvero questo di Meloni… | gelo e sorpresa in sala stampa Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Durante una conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato una dichiarazione inaspettata su Giorgia Meloni, suscitando stupore e tensione tra i presenti. Le sue parole hanno acceso un acceso dibattito e lasciato molti con domande sulla reale posizione del vicepremier e leader di Fratelli d’Italia. Ecco cosa è successo e quali sono le reazioni generate.

Un silenzio carico di tensione, gli occhi di tutti puntati su di lui e una frase che ha lasciato la sala stampa senza fiato: cosa avrà mai detto Pier Silvio Berlusconi su Giorgia Meloni per scatenare un simile effetto? Il retroscena di questa dichiarazione ha già acceso il dibattito. Era attesissimo il consueto incontro di fine anno con la stampa, durante il quale l’amministratore delegato di Mfe (MediaForEurope) si è sbilanciato come non mai. Tema centrale: il futuro politico dell’Italia e, soprattutto, il ruolo della premier. Ma nessuno si aspettava certe parole pronunciate davanti a giornalisti increduli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

