Pedaggi fermi nel 2026 e rimborsi in arrivo | cosa cambia sulle autostrade

Nel 2026, i pedaggi delle autostrade dell'Alto Adriatico rimarranno invariati, offrendo un sollievo agli automobilisti del Nordest. Questa decisione implica l'assenza di aumenti tariffari sulla rete autostradale, mentre sono in arrivo anche rimborsi che interesseranno gli utenti. Ecco cosa cambia nel panorama delle autostrade della regione.

