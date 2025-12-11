Peaky Blinders The Immortal Man | trama e prime immagini dal set

Tommy Shelby è tornato. Dopo anni di assenza e un esilio autoimposto, il leader dei Peaky Blinders emerge nuovamente dall’ombra per affrontare pericoli che minacciano la sua famiglia e il destino stesso della Gran Bretagna. The Immortal Man, il nuovo capitolo cinematografico della saga, riporta sul grande schermo il fascino oscuro della serie ideata da Steven Knight. Alla regia, Tom Harper a garantire una visione visiva intensa e cupa, fedele all’estetica originale della saga. La trama del film. La storia si apre nella Birmingham del 1940, in piena Seconda Guerra Mondiale. Tommy Shelby torna da un esilio autoimposto, interrotto dagli eventi bellici. 🔗 Leggi su Panorama.it

