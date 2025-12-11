Peaky Blinders | Empire dedica la cover a Tommy Shelby

Empire Magazine presenta la copertina dedicata a Tommy Shelby, protagonista di

Empire Magazine ha svelato la copertina del prossimo numero dedicata al film Peaky Blinders: The Immortal Man. Il premio Oscar Cillian Murphy è pronto per tornare a vestire i panni del criminale Tommy Shelby nel film “ The Immortal Man ” che farà da sequel alla leggendaria serie tv creata da Steven Knight “ Peaky Blinders “. Nell’attesa dell’uscita nelle sale del film ( 20 marzo 2026 ), Empire ha pensato bene di celebrare l’uscita con due splendide copertine per il suo prossimo numero. Peaky Blinders: The Immortal Man Le cover di Empire Peaky Blinders: The Immortal Man – Credits Empire Magazine Cosa sappiamo del film Peaky Blinders: The Immortal Man. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Peaky Blinders | Empire dedica la cover a Tommy Shelby

