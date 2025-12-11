Peaky Blinders dei fan in Afghanistan puniti per i vestiti ispirati alla serie | Va contro la nostra cultura
Alcuni giovani sono stati costretti a presentarsi alle autorità, venendo puniti per aver indossato degli abiti ispirati alla serie. Quattro giovani fan di Peaky Binders sono stati puniti in Afghanistan per aver indossato dei vestiti simili a quelli dei protagonisti della serie con star Cillian Murphy. BBC ha infatti riportato la notizia di quanto accaduto ai ragazzi che si trovavano nella città di Jibrail, nella provincia di Herat. L'accusa contro i fan Le autorità talebane hanno infatti considerato un reato la scelta di essere dei cosplayer dello show britannico. I quattro fan di Peaky Blinders (di cui presto arriverà il film) hanno dovuto presentarsi al dipartimento che di occupa della promozione della Virtù e della prevenzione del Vizio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
