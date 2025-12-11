Paura per l’olimpionica Gisin | schianto sugli sci a oltre 100 km h

Michelle Gisin, atleta olimpionica di successo, è rimasta coinvolta in un grave incidente durante un allenamento sugli sci. L'incidente, avvenuto a velocità superiore ai 100 km/h, ha destato preoccupazione nell'ambiente sportivo. La campionessa, nota per le sue vittorie in combinata alpina, sta affrontando una difficile fase di recupero.

Michelle Gisin, due volte campionessa olimpica in carica di combinata alpina, è stata protagonista di un brutto incidente durante un allenamento. L'atleta 32enne si stava allenando a St. Moritz in vista della discesa con cui si aprirà la stagione delle prove veloci nella Coppa del Mondo femminile. Gisin ha perso il controllo degli sci e ha impattato la rete a 112 kmh, senza rallentare. Come riportato da SRF, la campionessa svizzera è rimasta a bordo pista a lungo ma è sempre stata cosciente. Poi è stata trasportata in elicottero in ospedale per accertamenti. Il timore è di un lungo stop. L'allenatore Beat Tschuor ha affermato: «Michelle era cosciente dopo la caduta.