Paura nella notte bomba danneggia una pizzeria | era stata inaugurata da poche ore

Napolitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, a San Pietro a Patierno, una bomba è esplosa all’esterno di una pizzeria appena inaugurata. L’evento ha generato paura tra i residenti e danni alla struttura, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla criminalità nella zona. L’intera comunità si interroga sulle motivazioni e sulle misure da adottare per garantire la tranquillità.

Paura a San Pietro a Patierno dove, nella scorsa notte, una bomba è stata fatta esplodere all'esterno di una pizzeria. La deflagrazione ha svegliato i residenti, con l'esplosione avvertita anche nel vicino comune di Casoria. La pizzeria “Passione culinaria”, in viale 4 Aprile, era stata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

