Paupisi magia di luci e comunità | un Natale ricco di eventi per tutte le età

A Paupisi, il periodo natalizio si anima di eventi e iniziative che coinvolgono tutta la comunità. Dalle attività per bambini alla tradizionale Befana in piazza, il mese di dicembre si presenta ricco di momenti di festa, convivialità e solidarietà, promossi da associazioni, scuole e cittadini, per rendere speciale questa stagione.

Comunicato Stampa Dal laboratorio per bambini alla Befana in piazza: un mese di iniziative che unisce associazioni, scuole e cittadini Paupisi si veste di luce, calore e comunità. Anche quest'anno il periodo più atteso dell'anno torna a trasformare le nostre

