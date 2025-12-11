Paul Pogba cambia sport dal calcio alle corse dei cammelli | il patrimonio dell’ex Juve

Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus, amplia i suoi interessi sportivi passando dal calcio alle corse dei cammelli. Dopo una carriera ricca di successi nel mondo del calcio, l’atleta si appresta a intraprendere una nuova avventura nel settore delle corse animali, segnando un sorprendente cambiamento di percorso professionale.

Paul Pogba amplia i propri interessi sportivi entrando ufficialmente nel settore delle corse dei cammelli. Il centrocampista del Monaco è diventato azionista e ambasciatore di Al Haboob, il primo team professionale di camel racing attivo negli Emirati Arabi Uniti e nell’area del Golfo. L’iniziativa segna un passaggio significativo nella carriera dell’ex Juventus e Manchester United, che ha deciso di affiancare al calcio un coinvolgimento diretto in una disciplina radicata nella tradizione mediorientale. L’ingresso in Al Haboob e il nuovo ruolo di Pogba. Il progetto di Al Haboob è stato sviluppato dagli imprenditori Omar Almaeena e Safwan Modir, con l’obiettivo di modernizzare uno sport storico e trasformarlo in una realtà strutturata e riconosciuta a livello internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it