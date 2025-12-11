’Pattuglioni’ avanti così Occhi su Camollia e Pantaneto

Durante il periodo natalizio, la polizia intensifica i controlli nelle zone di Camollia e Pantaneto, oltre a quelle già sotto sorveglianza. L’obiettivo è garantire sicurezza e ordine pubblico, monitorando attentamente le aree più frequentate durante le festività. Le pattuglie straordinarie mirano a prevenire comportamenti illeciti e assicurare un clima sereno per cittadini e visitatori.

Sarà nelle zone di Camollia e Pantaneto, oltre a quelle già oggetto di vigilanza, che si concentreranno i controlli straordinari della polizia durante il periodo natalizio. Una misura, volta alla tutela dei cittadini, resa necessaria dalla presenza, in tali aree, di aggregazioni giovanile, le cosiddette 'maranze', dedite al compimento di attività illegali, già sfociate in passato in comportamenti irresponsabili e aggressivi. In tal senso verranno quindi intensificati i servizi di controllo nelle aree più sensibili della città, anche con l'ausilio dei reparti inquadrati, con personale delle forze dell'ordine in abiti civili, per interventi immediati nei confronti degli autori di reati.