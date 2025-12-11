Pattinaggio gratuito al PalaTazzoli | sport e divertimento aspettando Natale e la Befana

Il PalaTazzoli invita a vivere l'atmosfera natalizia con due eventi di pattinaggio gratuito, offrendo divertimento e sport per tutta la famiglia. In attesa delle festività di Natale e Befana, queste iniziative rappresentano un'occasione speciale per condividere momenti di allegria e spensieratezza sul ghiaccio.

Il Natale e l'Epifania si avvicinano, e il PalaTazzoli celebra le festività con due appuntamenti imperdibili dedicati al pattinaggio sul ghiaccio. Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), il palazzetto ospiterà due giornate a ingresso completamente.

