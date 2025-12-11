patteggia la funzionaria assenteista

Si conclude con un patteggiamento il procedimento a carico di una funzionaria giudiziaria del tribunale di Ravenna, coinvolta in un caso di assenteismo. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'importanza della tutela del patrimonio di fiducia nelle istituzioni giudiziarie e sui rischi legati a comportamenti non conformi alle norme.

Si chiude con un patteggiamento il caso che vedeva imputata una funzionaria giudiziaria del tribunale di Ravenna, accusata di assenteismo. Davanti al giudice Michele Spina, la 60enne – nata a Roma e residente a Reggio Calabria – ha concordato una pena di un anno e quattro mesi. Era assistita dall’avvocata Carlotta Benini. La funzionaria, entrata in servizio nell’ottobre 2022, era stata sospesa dal lavoro per un anno dopo che il Riesame di Bologna aveva confermato integralmente la misura interdittiva, respingendo la richiesta di annullamento presentata dalla difesa. Parallelamente, la procura di Ravenna aveva chiuso le indagini, ribadendo le accuse di falso e truffa continuata e aggravata ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it