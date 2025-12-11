Patrimonio sfitto Trenta abitazioni da recuperare nel nuovo anno
Il Bilancio di previsione 2026 prevede un investimento di 500mila euro per il recupero di trenta abitazioni comunali sfitte. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio immobiliare della città, restituendo all’uso abitativo spazi inutilizzati e contribuendo alla riqualificazione del patrimonio pubblico. Un passo importante per migliorare l’offerta abitativa e rigenerare il tessuto urbano.
Nel Bilancio di previsione 2026 una voce di 500mila euro sarà impegnata per il recupero degli alloggi sfitti comunali. Sia per piccoli interventi (da 10-15mila euro), che per medi (da 25mila euro), che per strutturali. Per il 2026, l’assessora alle Politiche abitative Andreina Fumagalli (in foto), prevede di metterne a bando 30 (nel 2024 furono 26, saliti a 32 quest’anno). Ma con un’importante novità. "Quest’anno vogliamo aprire all’assegnazione in stato di fatto – rivela l’assessora –, cioè alla possibilità di assegnare una quota di alloggi in cui chi entra adempie a una serie di lavori, per il valore di circa 10mila euro, che poi verranno scomputati dall’affitto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
