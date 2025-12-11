Path of Exile 2 la versione 1.0 slitta ancora | quando arriverà la versione completa

Path of Exile 2, atteso come versione 1.0, continua a essere rinviato. Originariamente prevista per la fine del 2025, la data di uscita ufficiale resta incerta, con voci di un possibile ulteriore slittamento al 2027. L’attesa dei giocatori si protrae mentre gli sviluppatori non hanno ancora comunicato una data definitiva.

Originariamente prevista per la fine del 2025, la data di rilascio della versione 1.0 di Path of Exile 2 è ancora avvolta nel mistero e giungono rumor su un possibile ulteriore ritardo che sposterebbe l'uscita addirittura al 2027. Path of Exile è la dimostrazione vivente che si può sfidare i giganti e vincere, proponendo un videogame che è più completo e gratificante di quelli che da anni occupano una posizione elitaria. Una lezione che fa bene all'industria tutta e che potrebbe spingere altri talentuosi sviluppatori a cercare di scalzare i big dal loro comodo trono. In questo caso il trono era occupato da 20 anni da Diablo di Blizzard, gioco che ha fatto storia ma che con il passare del tempo ha perso sia l'appeal che la capacità di innovarsi che aveva reso il secondo capitolo il più amato e giocato della serie.