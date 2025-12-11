Pasta alla norma olive ascolane babà coratella in agrodolce | ecco i piatti consigliati dai sindaci e da Ignazio La Russa video

In occasione del riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, il Secolo d’Italia ha chiesto a sindaci e a Ignazio La Russa di condividere i piatti tipici delle loro regioni, rappresentativi della tradizione e del territorio. Ecco alcune delle specialità più apprezzate, tra cui pasta alla norma, olive ascolane, babà e coratella in agrodolce.

Nelle ore in cui l 'UNESCO riconosce ufficialmente la cucina italiana come patrimonio dell'umanità, il Secolo d'Italia ha chiesto ad alcuni sindaci presenti ad Atreju 2025 di indicare un piatto tipico o una specialità locale, che è possibile gustare sul territorio. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi ha detto: "Il mio piatto del cuore è la Coratella in agrodolce, perché è un piatto che sa di tradizione, di famiglia. Lo mangiamo per colazione a Pasqua e il giorno di Natale, due momenti in cui ci si raccoglie e si sta insieme e si respirano quei profumi antichi che hanno fatto grande e che fanno grande l'Italia".

Pasta alla Norma Ingredienti 180g di pasta 1 melanzana grande a fette 250g di pomodori pelati 1 cucchiaio di origano 1 aglio Foglie di basilico fresco ricotta salata Olio extravergine Sale e pepe

