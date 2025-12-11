Pasolini e Mishima | due eroi culturali a confronto tra destra e sinistra

Ilfoglio.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo confronta due figure emblematiche della cultura italiana e giapponese: Pasolini e Mishima. Esamina le loro visioni, ideali e contrasti ideologici, analizzando come siano diventati simboli di identità e tensioni politiche nel corso del tempo. Un approfondimento che mette a confronto le loro traiettorie e influenze culturali.

Faccetta nera, fascetta bianca. Ad Atreju si è par. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

pasolini e mishima due eroi culturali a confronto tra destra e sinistra

© Ilfoglio.it - Pasolini e Mishima: due eroi culturali a confronto, tra destra e sinistra

pasolini mishima due eroiPasolini e Mishima: due eroi culturali a confronto, tra destra e sinistra - A cinquant'anni dalla morte del poeta italiano, il confronto con lo scrittore giapponese emerge ad Atreju. Come scrive ilfoglio.it

pasolini mishima due eroiFdI “arruola” Pasolini e Mishima: «Espressioni della cultura libera» - E ha ragione chi dice che non era né di destra né di sinistra, perché ha ... ilmessaggero.it scrive