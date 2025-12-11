Partita la macchina del fango per coprire le trame sul Colle

L'avvio della campagna di diffamazione riguardo al Colle ha attirato l'attenzione su un episodio che, finora, non ha prodotto effetti significativi. Mentre si susseguono voci di possibili dimissioni di un rappresentante della Fabi coinvolto in una cena, l'interesse si concentra sulle dinamiche politiche e sulle strategie di copertura messe in atto.

Lo scandalo Garofani è passato senza sortire effetti, almeno al Quirinale. In compenso, ieri si rincorrevano voci (smentite, per ora) su un passo indietro dall’ufficio stampa della Fabi di uno dei partecipanti alla cena. Non c’è solo il mondo al contrario raccontato dal generale Roberto Vannacci, c’è anche quello delle nostre istituzioni. La storia che stiamo per raccontarvi lo dimostra. Ieri Lettera43, sito di informazione finanziaria fondato da Paolo Madron, ha annunciato che Francesco De Dominicis, responsabile della comunicazione del più importante sindacato dei bancari, la Fabi, è stato costretto al passo indietro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Partita la macchina del fango per coprire le trame sul Colle

