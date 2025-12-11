Parma vs Lazio quindicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Alla quindicesima giornata della Serie A 2025/2026, Parma e Lazio si sfidano in una partita chiave per il prosieguo della stagione. Entrambe le squadre cercano punti importanti per rafforzare le proprie posizioni in classifica e prepararsi al girone di ritorno, che potrebbe determinare il loro futuro nel campionato. Ecco le probabili formazioni e dove seguire l'evento.

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi in vista del girone di ritorno che servirà a stabilire le loro reali ambizioni. Parma vs Lazio si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Tardini. PARMA VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani, attualmente quindicesimi in classifica con 14 punti, hanno avuto un avvio di stagione difficile, con 3 vittorie, 5 pareggi e sei sconfitte. Nonostante ciò, il successo ottenuto sul campo del Pisa nell’ultimo turno di campionato ha rappresentato una iniezione di fiducia per la squadra di Cuesta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Parma vs Lazio, quindicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Archiviato il pareggio con il Bologna, la Lazio si prepara a scendere di nuovo in campo. Questa volta, sotto i riflettori sarà il Tardini di Parma, teatro della quindicesima giornata di Serie A. I biancocelesti sono chiamati a una prova di carattere, e nel DNA di que - facebook.com Vai su Facebook

""lazio parma"" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Parma - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completa - è l'arbitro che dirigerà la sfida tra Parma e Lazio, valida perla quindicesima giornata di Serie A. Riporta lalaziosiamonoi.it

Parma - Lazio, le voci che racconteranno il match su Dazn - La gara sarà visibile su Dazn, ecco di chi saranno le voci che la racconteranno ... Come scrive lalaziosiamonoi.it