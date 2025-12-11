Parma festeggia i 112 anni del Parma Calcio | corteo dai luoghi storici fino al Tardini
Il 13 dicembre 2023, il Parma Calcio celebra 112 anni di storia. Dalla sua fondazione nel 1913 nella trattoria di via Saffi, il club ha attraversato epoche e sfide, diventando un simbolo di identità per la città. Un percorso che verrà ricordato con un corteo dai luoghi storici fino allo stadio Tardini.
Era il 13 dicembre 1913 quando nella storica trattoria di via Saffi nasceva ufficialmente il Parma Football Club, con l’ingegner Torquato Rossini tra i fondatori, autore dell’iconica maglia bianca con la croce nera, simbolo dei Crociati.Per celebrare i 112 anni della squadra, sabato 13 dicembre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
