parker vuole vedere lo spirito combattivo di burnley porre fine alla corsa persa

Parker desidera che il Burnley mostri il loro spirito combattivo per interrompere la serie negativa. L'allenatore spera che la squadra ritrovi la carica e la determinazione necessarie per cambiare il corso delle loro recenti performance, cercando di tornare alla vittoria e rafforzare la loro posizione in campionato.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Scott Parker ha esortato Burnley a essere “combattente” mentre cercano di porre fine a una serie di sei sconfitte consecutive in Premier League quando affronteranno il Fulham sabato. Il Burnley è attualmente 19esimo in classifica con 10 punti, a cinque punti dalla salvezza dopo 15 partite giocate. La loro recente serie è stata aggravata dalla sconfitta per 2-1 contro il Newcastle United l’ultima volta, con il compito reso più difficile dopo l’espulsione di Lucas Pires nel primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com