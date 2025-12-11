Pareggi Inter | perché la squadra di Chivu non conosce mezze misure

L'Inter di Chivu si distingue per una sorprendente mancanza di pareggi in questa stagione, con solo una

Inter News 24 Pareggi Inter: una sola “X” in 21 partite, un’anomalia che racconta la natura polarizzata della stagione tra vittorie nette e sconfitte nei big match. La stagione dell’Inter guidata da Cristian Chivu, tecnico rumeno subentrato lo scorso anno, si sta sviluppando all’insegna dell’estremo. In 21 partite complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, i nerazzurri hanno raccolto 15 vittorie e 6 sconfitte, senza quasi mai imboccare la via dell’equilibrio. Un solo pareggio, infatti, risale all’esordio dell’allenatore nel Mondiale per Club: l’1-1 contro il Monterrey a Pasadena. 🔗 Leggi su Internews24.com