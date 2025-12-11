Parcoscenici gli alunni dell’istituto comprensivo 1 animano la città

Mercoledì 10 dicembre, i parchi, le piazze e gli spazi all’aperto di Chieti sono diventati palcoscenici viventi grazie a “Parcoscenici”, un’iniziativa dell’istituto comprensivo 1. Alunni e insegnanti hanno animato la città con spettacoli di musica, teatro, scienza e arte, coinvolgendo la comunità in un evento dedicato alla creatività e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

Parchi, piazze e spazi all’aperto mercoledì 10 dicembre si sono trasformati in palcoscenici di musica, teatro, scienza e arte grazie all'iniziativa “Parcoscenici”, ideata dall’istituto comprensivo 1 di Chieti. In scena gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Chietitoday.it