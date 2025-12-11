Parcheggiare diventa un lusso | Comaschi puniti dal Comune Mille firme in quattro giorni

Una petizione lanciata dall’Associazione Nova Como ha raccolto oltre mille firme in meno di quattro giorni per contrastare gli aumenti delle tariffe di parcheggio proposti dal Comune. La mobilitazione dei cittadini evidenzia il malcontento verso una misura che rende il parcheggio sempre più un lusso nella città di Como.

Ha già superato quota mille adesioni in meno di quattro giorni, la petizione proposte dall’ Associazione Nova Como, guidata da Vincenzo Falanga, per dire “No agli aumenti tariffe dei parcheggi a Como “, così come previsto dal nuovo piano messo a punto dalla Giunta comunale. Tutte le firme sono certificate, come avviene sulla piattaforma Change.org. "Il Comune di Como – spiega il testo della raccolta firme - ha approvato con la Delibera di Giunta n. 393 del 17 novembre 2025 un sistema di nuove tariffe di sosta e nuovi permessi che sta già colpendo migliaia di residenti, lavoratori e famiglie. Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2026, prevedono: un solo permesso per nucleo familiare, anche dove vivono più persone che lavorano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it