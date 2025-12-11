Paracadutista resta appeso alla coda dell’aereo | il video choc dell’incidente a 4600 metri
Un incidente impressionante durante un volo di paracadutismo in Australia ha visto un paracadutista rimanere appeso alla coda dell’aereo a 4.600 metri di quota. Il volo, originariamente una sessione di addestramento nel Queensland settentrionale, si è trasformato in un episodio estremamente rischioso, portando all’attenzione dell’Australian Transport Safety Bureau (ATSB).
Paura in Australia, un salto di routine che si trasforma in un incubo a 4.600 metri di quota. Un volo di paracadutismo sul Queensland settentrionale, pensato come una normale sessione di addestramento per una formazione di 16 atleti, si è trasformato in uno dei casi più pericolosi mai analizzati dall’ Australian Transport Safety Bureau (ATSB). Un paracadutista è rimasto letteralmente sospeso fuori dal velivolo, agganciato alla coda a oltre 15.000 piedi dal suolo – 4600 metri – dopo che il paracadute di riserva si è aperto prematuramente e si è impigliato nella struttura dell’aereo. L’ incidente, avvenuto il 20 settembre sopra l’aeroporto di Tully, è stato documentato integralmente grazie alle riprese dell’operatore video a bordo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Paracadutista resta appeso alla coda del Cessna: manovra eroica del pilota evita la tragedia Vai su X
askanews. . Incidente da brividi, paracadutista resta appeso alla coda dell'aereo - facebook.com Vai su Facebook
Paracadutista resta appeso alla coda del Cessna: manovra eroica del pilota evita la tragedia - Manovre estreme in volo dopo l’apertura accidentale della riserva: pilota e paracadutisti sfiorano la tragedia ... Da tg.la7.it
Australia, il paracadutista resta impigliato alla coda dell'aereo: si salva tagliando le funi - Drammatico incidente nel settembre scorso durante una manifestazione di lancio di paracadutisti e di cui solo ora l’ Autorità australiana per la sicurezza dei trasporti (ATSB) ha diffuso un video a co ... repubblica.it scrive