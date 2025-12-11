Paracadutista resta appeso alla coda dell’aereo | il video choc dell’incidente a 4600 metri

Un incidente impressionante durante un volo di paracadutismo in Australia ha visto un paracadutista rimanere appeso alla coda dell’aereo a 4.600 metri di quota. Il volo, originariamente una sessione di addestramento nel Queensland settentrionale, si è trasformato in un episodio estremamente rischioso, portando all’attenzione dell’Australian Transport Safety Bureau (ATSB).

Paura in Australia, un salto di routine che si trasforma in un incubo a 4.600 metri di quota. Un volo di paracadutismo sul Queensland settentrionale, pensato come una normale sessione di addestramento per una formazione di 16 atleti, si è trasformato in uno dei casi più pericolosi mai analizzati dall’ Australian Transport Safety Bureau (ATSB). Un paracadutista è rimasto letteralmente sospeso fuori dal velivolo, agganciato alla coda a oltre 15.000 piedi dal suolo – 4600 metri – dopo che il paracadute di riserva si è aperto prematuramente e si è impigliato nella struttura dell’aereo. L’ incidente, avvenuto il 20 settembre sopra l’aeroporto di Tully, è stato documentato integralmente grazie alle riprese dell’operatore video a bordo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it