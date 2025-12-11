Paolo Dellachà nuovo ceo e dg di Pininfarina

Il consiglio di amministrazione di Pininfarina ha annunciato l'immediata nomina di Paolo Dellachà come nuovo CEO e direttore generale. Questa scelta segna un importante passo per l'azienda, leader nel settore delle carrozzerie automobilistiche, pronta a affrontare le sfide del mercato con una guida rinnovata.

Il consiglio d’amministrazione di Pininfarina, azienda italiana attiva nel settore delle carrozzerie per automobili, ha annunciato la nomina con effetto immediato di Paolo Dellachà come nuovo ceo e direttore generale. Prende il posto di Silvio Angori, che si è dimesso poco più di un mese fa. Contestualmente è stata ufficializzata anche la nomina di Jay Noah Itzkowitz come vicepresidente del cda. Chi è Paolo Dellachà. Nato a Como nel 1975 e laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, Dellachà ha iniziato la sua carriera nel 2000 in Ferrari, dove ha ricoperto diverse posizioni tecniche. Nel 2012 è approdato a Maserati: nel 2017 ha assunto il ruolo di Director of Concept Design and Architecture per il marchio del Tridente e anche Alfa Romeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it