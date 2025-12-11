Paolo Berizzi presenta il suo nuovo libro inchiesta al Mutuo Soccorso

Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica noto per il suo approfondimento sui neofascismi, presenta il suo nuovo libro inchiesta al Mutuo Soccorso. È la prima volta che il volume viene presentato a Bergamo, città natale di Berizzi, che vive sotto scorta da anni a causa delle minacce legate al suo lavoro di inchiesta.

È la prima presentazione bergamasca del nuovo libro inchiesta di Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica esperto in neofascismi, originario di Bergamo e che vive sotto scorta da anni per le minacce ricevute a seguito del suo lavoro. Martedì 16 dicembre, alle 18,30, è al Mutuo Soccorso di via Zambonate a raccontare il volume Il libro segreto di CasaPound, edizioni Fuori Scena: le rivelazioni esclusive di un militante di primo livello dell’organizzazione neofascista italiana più importante degli ultimi vent’anni. A dialogare con lui Giuseppe Giulietti, giornalista di Articolo 21, e Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Venerdì #12dicembre 'Il libro segreto di Casapound" approda a San Giovanni in Persiceto (Bo). Appuntamento con l'autore, Paolo Berizzi, alla Casa del popolo "Loredano Bizzarri" dalle 17.30 - facebook.com Vai su Facebook

«CasaPound non così lontana dal governo», Paolo Berizzi a Piacenza con il suo nuovo libro - Sul palco anche Pier Luigi Bersani, Giuseppe Giulietti e Massimo Bussandri: «Costituzione, antifascismo e lavoro per costruire un’alternativa e una propos ... Segnala ilpiacenza.it