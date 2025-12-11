Paolo Berizzi presenta il suo nuovo libro inchiesta al Mutuo Soccorso

Bergamonews.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica noto per il suo approfondimento sui neofascismi, presenta il suo nuovo libro inchiesta al Mutuo Soccorso. È la prima volta che il volume viene presentato a Bergamo, città natale di Berizzi, che vive sotto scorta da anni a causa delle minacce legate al suo lavoro di inchiesta.

È la prima presentazione bergamasca del nuovo libro inchiesta di Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica esperto in neofascismi, originario di Bergamo e che vive sotto scorta da anni per le minacce ricevute a seguito del suo lavoro. Martedì 16 dicembre, alle 18,30, è al Mutuo Soccorso di via Zambonate a raccontare il volume Il libro segreto di CasaPound, edizioni Fuori Scena: le rivelazioni esclusive di un militante di primo livello dell’organizzazione neofascista italiana più importante degli ultimi vent’anni. A dialogare con lui Giuseppe Giulietti, giornalista di Articolo 21, e Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

