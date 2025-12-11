Paolini FdI | La giunta aiuta il Bangladesh e fa bene Stesso trattamento però per i riccionesi

Il 20 novembre, la giunta comunale di Riccione ha approvato all’unanimità il patrocinio oneroso al Comitato del Bangladesh, in occasione degli incontri settimanali presso il Centro di Quartiere Fontanelle. La decisione ha suscitato reazioni riguardo al trattamento riservato ai riccionesi, evidenziando un dibattito sulla parità di attenzione tra le comunità locali e quelle straniere.

“Il 20 novembre scorso la giunta comunale di Riccione all’unanimità ha deciso di concedere il patrocinio oneroso a favore del Comitato del Bangladesh in funzione degli incontri comunitari settimanali in programma ogni venerdì presso il Centro di Quartiere Fontanelle. In totale 1.960 euro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Lanciano, al via il campus di basket internazionale: 26 atleti brasiliani in arrivo! ? Stamani in Sala Giunta si è svolto un incontro tra il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini, l’Assessore Tonia Paolucci, l’Avv. Giuseppe Russo, Dirigente Unibasket, Paolo Rower - facebook.com Vai su Facebook

Paolini-Anisimova diretta Wta Pechino: segui la sfida di oggi LIVE - E' storia il quarto di finale tra Jasmine Paolini e Amanda Anisimova al Wta 1000 di Pechino. Si legge su corrieredellosport.it

Paolini, rimonta di cuore in Cina: battuta Yuan. Chi affronta agli ottavi - Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3. Segnala tuttosport.com