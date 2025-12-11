Panini presenta l’Almanacco Illustrato del Calcio 2026

Panini lancia l’Almanacco Illustrato del Calcio 2026, l’edizione imperdibile per gli appassionati di calcio. Ricco di immagini, statistiche e approfondimenti, è il compagno ideale per seguire le novità e i protagonisti del mondo calcistico. Disponibile da oggi in edicola, libreria e su Panini, rappresenta un punto di riferimento per tutti i tifosi.

L'appuntamento da non perdere per ogni vero fan del calcio è tornato: da oggi è disponibile in edicola, libreria, su Panini.it e su tutti gli store online la nuova edizione dell' Almanacco Illustrato del Calcio. Giunto alla sua 85ª edizione, lo storico volume edito da Panini si conferma il punto di riferimento definitivo per vivere al meglio le emozioni di uno degli sport più seguiti e amati di sempre. Quest'anno, nell'attesissimo anno dei Mondiali, l'Almanacco si presenta più ricco che mai: 896 pagine di pura passione calcistica, con 32 pagine in più rispetto all'edizione precedente, ma sempre allo stesso prezzo! Dalla FIFA Club World Cup 2025, che inaugura la sezione internazionale, fino all'evento planetario che terrà tutti con il fiato sospeso dall'11 giugno al 19 luglio 2026, troverai tutto ciò che serve per vivere il calcio a 360°.

