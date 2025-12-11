Panico a Venezia una donna ruba una barca con tanto di merce a bordo e si schianta sul Ponte di Rialto video

Una tranquilla mattina a Venezia si trasforma in scena di un episodio inaspettato: una donna ruba una barca con merce a bordo e si schianta sul Ponte di Rialto. L'evento, catturato in un video, ha suscitato sconcerto tra i passanti, lasciando spazio a domande sulla dinamica e le motivazioni di questo insolito gesto in una delle città più iconiche al mondo.

Doveva essere un placido giovedì mattina come innumerevoli altri. Con il Canal Grande che si snoda come sempre imponente su due sponde della laguna. Attraversato da battelli e gondole. E, tutto intorno, folle di turisti a immortalare la magia. E invece: Venezia si è svegliata con una scena degna di un film hollywoodiano tutta effetti speciali e sequenze adrenaliniche. Solo che, purtroppo, non era un film quello che si stava girando, anzi. Anche se quel mitico scorcio lagunare è stato per interminabili minuti il set dell’azione di una ladra (non sappiamo quanto marinaretta improvvisata) di uno sconcertante blitz criminale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Panico a Venezia, una donna ruba una barca (con tanto di merce a bordo) e si schianta sul Ponte di Rialto (video)

A Venezia è apparso un losco personaggio, altissimo, vestito di nero e con uno strano cappello. Costui si aggira per le calli di notte, per spaventare le signore e importunare i passanti, scatenando il panico tra la popolazione. Per questo motivo, la Serenissima - facebook.com Vai su Facebook

Donna ruba una barca piena di pacchi, si schianta sul Ponte di Rialto e abbatte le colonnine della balaustra - Momenti di alta tensione e panico questa mattina sul Canal Grande, dove una donna ha rubato un'imbarcazione da trasporto carica di pacchi e si è schiantata contro una spalla del ... Riporta msn.com

Caos sul Canal Grande: donna ruba barca e finisce contro il parapetto di Rialto - Donna ruba una barca a Venezia e finisce contro il parapetto del Canal Grande, caos a Rialto. Come scrive nordest24.it