Panetta | Mario Draghi ha cambiato la storia economica

Mario Draghi ha lasciato un'impronta significativa sulla storia economica europea, contribuendo a stabilizzare i mercati e a superare momenti di grande difficoltà. La sua leadership alla Banca centrale europea ha segnato una svolta importante, portando maggiore serenità e fiducia nel sistema finanziario europeo.

Roma, 11 dic. (askanews) – Alla Banca centrale europea Mario Draghi “ha cambiato la storia economica, da una situazione di grande difficoltà abbiamo avuto fase di stabilizzazione e maggiore serenità sui mercati”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta nella sua “laudatio” in occasione della cerimonia per il conferimento a Mario Draghi del premio Bancor, dell’associazione Guido Carli e Banca Ifis, a Roma. Era il periodo del “whatever it takes”, che “non fu un colpo di teatro – ha ricordato Panetta – ma una strategia ben studiata” e lanciata con “tempismo”, una delle diverse qualità di Draghi, e che risultò efficace anche per la credibilità di chi pronunciava le suddette parole. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il premio Bancor 2025 va a Mario Draghi per la capacità di promuovere la cooperazione e la fiducia tra nazioni - Il riconoscimento consegnato da Federico Carli, presidente e fondatore dell’Associazione Guido Carli, e da Ernesto Furstenberg Fassio. Secondo milanofinanza.it