Palmoli il restauro della casa nel bosco è un progetto fantasma Ma spunta la maestra per le lezioni a domicilio | Sono pronta
A Palmoli, un progetto di restauro di una casa nel bosco rimane irrisolto, definito un “progetto fantasma”. Nel frattempo, una maestra si rende disponibile per lezioni a domicilio ai figli di una coppia anglo-australiana, i cui figli sono stati affidati a una casa famiglia dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila, a causa dello stile di vita adottato.
Palmoli (Chieti) – "Io ci sono". Una maestra del Comune di Palmoli, su richiesta del sindaco Giuseppe Masciulli, si è resa disponibile a impartire lezioni a domicilio, nel casolare nel bosco, ai tre bambini di Nathan e Catherine, la coppia anglo-australiana alla quale il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la potestà genitoriale trasferendo i figli in una casa famiglia a causa dello stile di vita neo-rurale che avevano adottato. La conferma, all' Ansa, arriva dalla stessa insegnante, Rossella D'Alessandro. "L'ufficialità ancora non c'è, ma il sindaco mi ha contattata e mi ha chiesto la disponibilità - dichiara la D'Alessandro - Io mi sono mostrata favorevole, ho già fatto qualcosa di simile anni fa.
TvSei. . Famiglia nel bosco: per tutrice e curatrice i bimbi devono restare in casa protetta Il caso della famiglia nel bosco di Palmoli: trattengono il fiato Nathan e Catherine, che attendono con impazienza il pronunciamento dei giudici, auspicando il ritorno a cas
Palmoli, il restauro della casa nel bosco è un "progetto fantasma". Ma spunta la maestra per le lezioni a domicilio: "Sono pronta" - Famiglia del bosco, non si sblocca il caso di Nathan e Catherine, la coppia anglo-
Famiglia nel bosco, possibile svolta per il trasferimento in una nuova casa a Palmoli e il ritorno dei bambini - La casa offerta dal signor Armando, a quella che è stata ribattezzata come "la famiglia nel bosco" a Palmoli, è piaciuta al padre Nathan ...