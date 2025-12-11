pallanuoto chiara tabani confermata in nazionale

Chiara Tabani è stata confermata nella rosa della Nazionale di pallanuoto femminile, il Setterosa, che si prepara alla prossima competizione europea con un allenamento ad Ostia dal 16 al 23 dicembre. La sua presenza rappresenta un'importante conferma per la squadra, pronta a affrontare le sfide del prossimo torneo internazionale.

Prato, 11 dicembre 2025 – Il Setterosa si allenerà ad Ostia, dal 16 dicembre prossimo (sino al 23 dicembre successivo) per prepararsi alla prossima sfida europea. E dopo il ritorno di qualche settimana fa, tra le convocate del commissario tecnico della Nazionale Carlo Silipo è stata confermata anche Chiara Tabani, con la trentunenne di Prato in forza all'Ekipe Orizzonte che sembra ormai tornata stabilmente nel giro azzurro dopo le mancate convocazioni dei mesi scorsi. L'obiettivo è quello di preparare al meglio gli Europei che si terranno in Portogallo il prossimo mese e che vedranno l'Italia sfidare Serbia, Croazia e Turchia nel girone C della competizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it