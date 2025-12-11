Pallanuoto A2 maschile la Evomet Vela Ancona attende la visita dell' Arenzano

La pallanuoto A2 maschile torna in campo con la sfida tra Evomet Vela Ancona e Arenzano, in programma sabato alle 16 alla piscina del Passetto. Una partita importante per entrambe le squadre, pronte a darsi battaglia in questa fase del campionato.

ANCONA - La Evomet Vela Ancona attende l’Arenzano, avversario che incontrerà sabato alla piscina del Passetto alle ore 16.30 (porte chiuse) per il sesto turno del campionato di A2 maschile girone nord. Sono 7 i punti in classifica per i dorici, frutto di due successi e dell’ultimo pari a Lavagna. 🔗 Leggi su Today.it

Pallanuoto U14: seconda partita, seconda vittoria! 2 su 2! Le ragazze U14 di pallanuoto vincono la gara dura e combattuta contro la formazione maschile dell’Ondablu Formigine per 12 a 8 e accedono alla seconda fase! 1°T 2-1 2°T 2-2 3°T 2-3 - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Pallanuoto A2 maschile Evomet Vela Ancona di scena sabato a Lavagna a caccia del riscatto

Leggi anche: Pallanuoto A2 maschile debutto interno felice per la Evomet Vela Ancona | Bergamo battuta 19-11

Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona attende la visita dell'Arenzano - Sono 7 i punti in classifica per i dorici, frutto di due successi e dell’ultimo pari a Lavagna, 6 quelli degli avversari che finora hanno superato il Piacenza e nell’ultima giornata in casa la fiorent ... Come scrive anconatoday.it

Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona di scena sabato a Lavagna a caccia del riscatto - Sfida che si preannuncia estremamente complicata, visto anche che il Lavagna - Riporta anconatoday.it